انت الأن تتابع خبر لن تتوقع ماذا حدث.. شاب سعودي يزف خادمته لزوجها ومافعله فاجأ جميع المعازيم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت لقطات فيديوية حديثة فعالية جديرة بالاهتمام حيث قام شاب سعودي باحتفاء خاص بخادمتهم الإندونيسية خلال حفل زفاف، حيث أهداها مجموعة من الهدايا القيمة تضمنت ذهباً وأموالاً. ويظهر الفيديو الشاب وهو يتقدم إلى منصة الاحتفال ملقياً أبياتاً من الشعر وعبارات ترحيبية، مستقبلاً تفاعلاً إيجابياً وحماساً من قبل الحضور.
وصرح الشاب خلال الحفل،
- معبراً عن مشاعر الاعتزاز والألفة، بأنه سافر من السعودية لتقديم هذه الهدايا إلى الخادمة كبادرة شكر وعرفان، قائلاً: "مني سلاما يروي القلوب الوفية.. من أرض الحسا جيت وأمي اتحراك أخت لها غايبة صعبة وقوية..
- وبشرهة أمي من أرض السعودية للخالة ميري.. جيت من السعودية أقدم لها هدية". وأبرز الشاب طقماً من الذهب قدمه للخادمة، كما كشف عن عشرة آلاف ريال وصفها كهدية مقدمة من والده.
- في ختام الحدث، شهد الفيديو لحظات حيث ألقى الشاب الأموال أمام الجمهور المبهور الذي سارع لالتقاطها. هذه البادرة لاقت استحساناً واسعاً وثمن الحضور هذه اللفتة الكريمة التي تجسد العرفان وتقدير الآخر في الثقافات المتنوعة.