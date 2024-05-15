انت الأن تتابع خبر لن تتوقع ماذا حدث.. شاب سعودي يزف خادمته لزوجها ومافعله فاجأ جميع المعازيم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت لقطات فيديوية حديثة فعالية جديرة بالاهتمام حيث قام شاب سعودي باحتفاء خاص بخادمتهم الإندونيسية خلال حفل زفاف، حيث أهداها مجموعة من الهدايا القيمة تضمنت ذهباً وأموالاً. ويظهر الفيديو الشاب وهو يتقدم إلى منصة الاحتفال ملقياً أبياتاً من الشعر وعبارات ترحيبية، مستقبلاً تفاعلاً إيجابياً وحماساً من قبل الحضور.

وصرح الشاب خلال الحفل،