تويوتا ياريس كروس الجديدة تصل السعودية بميزات تفوق خرافية تفوق الخيال وبهذا السعر المفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - شركة تويوتا اليابانية كشفت مؤخرا عن الطراز الجديد لها وهي سيارة تويوتا ياريس كروس الجديدة والتي وتنتمي لفئة كروس أوفر أو السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وجاءت بتصميم أنيق وعصري .

- محرك تويوتا ياريس كروس الجديدة :

سيارة تويوتا ياريس كروس الجديدة حصلت على قوة وذلك من نظام دفع هجين ينتج قوة 96 كيلووات، أي ما يعادل 130 حصان، بجانب نظام الدفع الهجين الذى ينتج قوة 85 كيلووات، أي ما يعادل 116 حصان .

تأتي سيارة تويوتا ياريس كروس الجديدة بطول 4.180 مم، وعرض 1.765 مم، وارتفاع 1.505 مم، ويصل سعة صندوق أمتعتها إلي 390 لتر.

تظهر سيارة تويوتا ياريس كروس الجديدة بملامح رياضية جديدة متمثلة في المصابيح الأمامية الجديدة ، وبها شبكة أمامية عريضة، ومصابيح خلفية جذابة، واسبويلر لـ حافة السقف، وتحتوي علي ألواح حماية.

بالإضافة الي تويوتا ياريس كروس الجديدة تمتلك شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وبها شاشة Head-up، ونظام للتحكم بالأوامر الصوتية، ونظام لـ دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.