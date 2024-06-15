مقيم يمني وعائلته بالسعودية تعطلت سيارتهم في الطريق اثناء سفرة فحدثت مفاجأة صدمة الجميع ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - روى محامي يمني يقيم في المملكة العربية السعودية، ردة فعل "الشعب السعودي" تجاهه بعدما تعطلت عليه سيارته بينما كان برفقة عائلته في طريق المدينة المنورة.

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وكتب المحامي اليمني، محمد المسوري، منشورا رصده المشهد اليمني، قال فيه: "هذا هو الشعب السعودي، كنت في طريقي اليوم أنا وزوجتي وأولادي إلى المدينة المنورة، فتعطلت سيارتي عند وقوفنا لصلاة المغرب والعشاء، وحمدنا الله تعالى على ذلك".

وأضاف متحدثا عن فزعة السعوديين: "ماذا أقول لكم.. وصلني الكثير والكثير من أشقاءنا السعوديين. وجميعهم ما قصروا حفظهم الله تعالى. سلامات ويش حصل للسيارة. أنت ضيفنا تفضل معانا. تفضل معنا نوصلك إلى المكان الذي تريد. نجيب سطحة للسيارة نوصلها للمنطقة الجاية".

وتابع: "مش هذا وبس، الذي يوقف ومعه عائلته ويصر على أن يخدمنا بكل شيئ، والذي ينزل ويفحص السيارة بنفسه لمعرفة الخلل، والذي يصر على إحضار الماء والطعام، والذي يصر على توصيلنا معه".

وأردف: "أخجلوني والله بمواقفهم النبيلة، فشكرتهم جميعاً شكر لعنان السماء، والحمدلله رب العالمين، فقد وصل الأخ العزيز ناجي سعداء بسيارته وعدنا معه والسيارة تم نقلناها فوق سطحة، لإصلاحها ومعاودة السفر بإذن الله تعالى".

وواصل منشوره قائلا: "هذا هو الشعب السعودي الشقيق الأصيل العريق، ومهما قلت في حقهم فلن أفيهم حقهم".

وأتم بالقول: "عشت بينهم لقرابة السبع السنوات، لم أشعر يوماً واحداً أنني غريب بينهم، معاملتهم فوق ما يتصوره الإنسان، فلكم أشقاءنا كل الحب والإحترام والتقدير والثناء والوفاء، وحفظ الله السعودية قيادةً وحكومة وشعباً".

وعلق عشرات اليمنيين المقيمين في المملكة وخارجها، معبرين عن امتنانهم للمملكة، ومؤكدين بأن هذا ليس بغريب على الأشقاء السعوديين، في حين ذكر آخرون ، أنهم حصلت لهم مواقف مشابهة لما حصل للمحامي محمد المسوري، وكانت من السعوديين نفس المواقف النبيلة.