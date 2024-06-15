سعودي ذهب لطلب يد فتاة للزواج مع والده وعندما رأت الأخير من طرف الباب كانت المفاجأة التي قلبت حياته راسا على عقب!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الراوي سلمان صالح، عن قصة طريفة وغريبة في نفس الوقت، حدثت مع أحد أقربائه، عندما ذهب شاب لخطبة فتاة، رفقة والده الخمسيني، فحدث مالم يكن يتوقعه. وأوضح "صالح" في مقطع فيديو، شاركه عبر تطبيق "تيك توك"، أن الشاب اصطحب والده لخطبة فتاة سمع ورأى منها حسنها وأخلاقها، ولكن الفتاة أعربت عن رغبتها في الزواج من أبيه، ورفضت الشاب.

وفي التفاصيل، أوضح الراوي، أن والد الفتاة عندما عرض عليها طلب الشاب للزواج منها، ورأته من طرف الباب، سألت عن عمر والد الشاب، وقالت إنها ترغب بالزواج من والده. ولفت الرواي إلى أن والد الفتاة تفاجأ بما قالته، ولكنه نزل عند رغبتها، وأخبر والد الشاب بأن ابنته ترغب في الزواج منه وليس ولده.

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وأضاف الراوي، وافق والد العريس، وتزوج الفتاة التي كانت تصغره بـ30 عاما، وأنجب منها 11 ولدا، مختتما قصته بعبارة طريفة "العبرة لما تروح تخطب لا تاخذ أبوك معك".