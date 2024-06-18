أخبار مصرية

الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 03:31 مساءً - أكدت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر الينا بانوڤا استمرار إلتزام المنظمة في دعم ومساندة الحكومة المصرية من أجل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ أولويات التنمية الوطنية لافتة إلى أنها مولت أنشطة خلال العام 2023 بنحو 209 ملايين دولار.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة الـ 28 العاملة في مصر، بشأن نتائج التعاون المشترك بين الامم المتحدة ومصر في مختلف المجالات.

يذكر ان هذا التقريرهو التقرير الاول الذي يصدر ضمن اطار تعاون الامم المتحدة مع مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي تم اعتماده وتوقيعه العام الماضي،ويغطي الفترة من العام 2023 حتى العام 2027 .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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