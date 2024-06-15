قاهرة الصحراء معشوقة السعوديين .. أسعار تويوتا برادو 2023 لدى عبد اللطيف جميل

الرياض - محمد الاطلسي - قاهرة الجبال والصحراء، هو الإسم الجديد لسيارة تويوتا برادو 2023، والتي أعلنت عنها مؤخراً شركة تويوتا العملاقة المنتجة للسيارات اليابانية، وكشفت الستار عنها في الأسواق السعودية، بإمكانيات جبارة ورفاهية عالية، وانطلاقة قوية في الطرق الجبلية والوعرة، بالإضافة إلى مميزات أخرى جعلت من سيارة برادو 2023، معشوقة للسعوديين من الشباب ورجال المال والأعمال الذين يحبون السفر والمغامرات وصعود المناطق الجبلية.

مواصفات تويوتا برادو 2023

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

هذه هي أفضل وجبة فطور.. تضبط السكر وتحمي قلبك وتعالج 7 أمراض فتاكة؟؟

أعلنت مجموعة عبداللطيف جميل الوكيل الرسمي لشركة تويوتا في الأسواق السعودية عن مميزات سيارة تويوتا برادو 2023 وهي كالتالي:

السيارة بها 3 أنواع من المحركات اثنين منهم يعمل بالبنزين والأخير يعمل بالديزل.

المحرك الأول أربعة سلندر مع سعة 2.7 لتر، بقوة 164 حصانًا، وعزم للدوران بقدرة 246 نيوتن/متر أما ناقل الحركة فهو أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما المحرك الثاني من 6 سلندر، 4 لتر سعته، بقوة 271 حصانًا، مع عزم للدوران 381 نيوتن/متر.

المحرك الأخير يأتي ومعه 4 أسطوانات 2.8 لتر سعته، بقوة 201 حصانًا، مع عزم دوران 500 نيوتن/متر.

تأتي سيارة تويوتا برادو بطول 4840 مم، وعرض 1885 مم، مع ارتفاع 1890 مم، وبلغ قاعدة العجلات بطول 2790 مم، أما السيارة بلغ وزنها 2080 كجم.

أنظمة السلامة في تويوتا برادو 2023

السيارة تأتي بالكثير من وسائل الأمان والسلامة حيق الفرامل المانعة للانغلاق مع صعود المرتفعات ونزول المنحدرات.

نظام تنبيه من السرقة مع حساسات ركن السيارة في الجزء الأمامي والخلفي.

الوسائد الهوائية، الهيكل الخارجي تجده ضخم لتناسب الطرق الجبلية والمناطق الوعرة مع مصابيح ليد.

السيارة بها 7 مقاعد مريحة من ثلاثة صفوف وما يميز هذه المقاعد هي التحكم الكامل بالكهرباء.

تشغيل المحرك من خلال الزر وليس المفتاح، المقاعد الخلفية يمكن طيها لتبقى المساحة أكبر في التخزين.

أسعار تويوتا برادو 2023 في السعودية

موديل TXL1 بداية من سعر 165,370 ريال سعودي.

موديل TX L 3 Door بداية من سعر 165,370 ريال سعودي.

موديل TXL3 بداية من سعر 175,605 ريال سعودي.

موديل TXL Diesel بداية من سعر 187,220 ريال سعودي.

موديل TXL1 V6 بداية من 192,970 ريال سعودي.

موديل TXL2 V6 بداية من 197,685 ريال سعودي.

موديل VX1 تبدأ من 206,080 ريال سعودي.

موديل VX2 تبدأ من 218,040 ريال سعودي.