نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسم موقف مبابي من مباراة فرنسا وهولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، موقف كيليان مبابي نجم ريال مدريد من التواجد مع منتخب فرنسا أمام هولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

مبابي خارج مواجهة فرنسا وهولندا

تحوم الشكوك حول موقف مبابي، من مواجهة فرنسا وهولندا بعد إصابة قوية في الأنف تعرض لها أمام النمسا، أمس الإثنين.

وافتتح منتخب فرنسا، مشواره في بطولة أمم أوروبا بفوز مثير على حساب النمسا بهدف نظيف، سجله ماكسيليان فوبر، في مرماه بالخطأ.

وحسب شبكة “Canal+” فأن كيليان مبابي مستبعد من مباراة فرنسا وهولندا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، بسبب إصابته.

وقال فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول إصابة مبابي: “كانت الأخبار مطمئنة للغاية، حيث لا توجد عملية على المدى القصير”.

وواصل: "أما بالنسبة لمشاركته في أمم أوروبا، فمن السابق لأوانه الحديث عن ذلك".