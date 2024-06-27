مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق العالمية..انتظار بيانات التضخم الأمريكية

الرياض - محمد الاطلسي - استقرت أسعار الذهب، اليوم ؛ قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تتيح مزيدًا من الوضوح بشأن موعد أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرًا يذكر مسجلة 2331.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.94 دولارًا، وزاد البلاتين 0.8 % إلى 989.70 دولارًا، في حين تراجع البلاديوم 0.5 % إلى 943.49 دولارًا.

الفيدرالي الأمريكي

وفي 13 يونيو، أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع عند 5.50%، كما تراجع معدل التضخم الأمريكي وفقا للبيانات الصادرة.

وصدرت بيانات عن التضخم مخالفة للتوقعات وموضحة تراجعا في معدل التضخم الأمريكي، مما يحفز الفيدرالي على التخفيض المبكر للفائدة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر مايو زيادة بنحو 3.3%، أقل من التوقعات البالغة 3.4%، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 3.4%، أما على الأساس الشهري فلم يسجل مقياس التضخم الرئيسي أي زيادة في مايو، وكان الخبراء قد توقعوا زيادة بنسبة 0.1%، بينما كانت القراءة المسجلة في شهر أبريل عند 0.3%.

وصعد متوسط توقعات مسؤولي الفيدرالي لمعدل الفائدة من 4.6% لـ 5.1%. ليشير متوسط التوقعات إلى خفض 25 نقطة فقط عوضا عن 75 نقطة في التوقعات السابقة.

وتشير التوقعات إلى خفض 100 نقطة بعام 2025 بدلا من 75 نقطة كما كان التوقع في السابق. ورفعت لجنة السوق المفتوح للاحتياطي الفيدرالي توقعاتها للتضخم بنهاية العام لـ 2.8% من 2.5%.