السعودية : عبداللطيف جميل يعلن وصول سيارة تويوتا لاندكروزر 2024 بتحديثات جديدة وسعر غير متوقع!

الرياض - محمد الاطلسي - عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ 1955م، أعلن عن إطلاقه اخيرا سيارة لاند كروزر برادو الجديدة كليًا، والتي قدمت معيار جديد من الفخامة والأداء في المملكة العربية السعودية.

ميزات تويوتا لاندكروزر برادو 2024

وبفضل تصميمها الذي يجمع بين الأناقة المعاصرة والإرث الغني للطراز، فإن لاند كروزر برادو 2024 تتيح أداءً وأناقة لا مثيل لهما، كما تتميز بتشكيلتها الواسعة من المزايا المتقدمة لإعادة تعريف تجربة القيادة ضمن الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV). وهي مصممة للارتقاء بتجربة الضيوف على مختلف التضاريس، بدءًا من شوارع المدينة الحيوية إلى الطرقات الصحراوية الخلابة والمسارات الوعرة بالمملكة.

تأتي لاند كروزر برادو الجديدة كليًا بخيارين للمحركات، أولهما محرك بنزين توربو سعة 2.4 لتر قادر على توليد قوة 267 حصان وعزم دوران 430 نيوتن متر، بينما يقوم محرك ديزل توربو سعة 2.8 لتر بإنتاج قوة 201 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر. ويقترن كلا المحركين بناقل حركة ثماني السرعات لتجربة قيادة استثنائية.

ومع وضع السلامة كأولوية قصوى، تقدم لاند كروزر برادو مجموعة رائعة من الميزات المتقدمة لتوفير راحة البال للسائقين والركاب على حد سواء. ابتداء من أحدث إصدار من نظام استشعار السلامة من تويوتا (TSS3) والقادر على تخفيف المخاطر المحتملة وتعزيز السلامة العامة، إلى جانب المستشعرات الأمامية والخلفية، التي تعمل مع كاميرا الرؤية المحيطة 360 درجة لمنح السائقين وعيًا شاملًا بمحيطهم وضمان المناورة الواثقة في جميع الأوقات. كما يعزز نظام مراقبة النقطة العمياء (BSM) ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) السلامة من خلال تنبيه السائقين إلى النقاط العمياء المحتملة أو اقتراب السيارات عند الرجوع إلى الخلف. وتكتمل هذه الميزات بمجموعة شاملة من الوسائد الهوائية الموضوعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المقصورة، مما يوفر للركاب حماية لا مثيل لها في حالة حدوث تصادم.

تجلب لاند كروزر برادو معايير جديدة للتنوع والابتكار والجودة. ويجسّد تصميمها جوهر القيادة على الطرق الوعرة مع إعطاء الأولوية للموثوقية والأناقة الخالدة، وهي متوافرة في 3 فئات تشمل TX وTXL وAdventure؛ تأتي الأخيرة بإصدار أول محدود يتميز بمصابيح أمامية مستديرة تضفي لمسة فريدة من الحنين إلى الماضي.

وقد تم تصميم كل جانب من جوانبها بدقة لتحمل الاستخدام القاسي، مما يضمن المتانة وطول العمر في أكثر البيئات تحديًا. كما تتمتع لاند كروزر برادو بمظهر احترافي يدمج بسلاسة بين إرث العلامة مع الحداثة المعاصرة، بدءًا من خطوطها الخارجية القوية إلى التشطيبات الداخلية الراقية، لتوفّر مزيجًا متناغمًا من التصميم والوظيفة المثالية على الطرق المعبّدة والوعرة على حد سواء.

بهذه المناسبة، قال مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات: "لأكثر من 70 عامًا، ظلت لاند كروزر الرفيق الأمثل للسائقين على الطرق الوعرة في جميع أنحاء العالم. واليوم، نفخر بتقديم لاند كروزر برادو الجديدة كليًا لضيوفنا في السعودية، فهي تتمتع بتاريخ غني ومتألق في المملكة. ويجمع الطراز الجديد والمنتظر بين القدرات الاستثنائية على الطرق الوعرة والراحة والفخامة

والتكنولوجيا المتطورة. لا يسعنا الانتظار حتى يختبر ضيوفنا لاند كروزر برادو الجديدة كليًا مع أحبائهم لخوض رحلة من الاكتشافات اللامحدودة".

تعتبر لاند كروزر برادو الجديدة كليًا أكثر من مجرد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، فهي الرفيق المثالي لمحبي المغامرة، وتوفر الموثوقية التي تدعم مختلف أنماط الحياة. ويعد الطراز العملي الجديد تجسيدًا حقيقيًا لإرث لاند كروزر على الطرقات الوعرة.

منذ عام 1955، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات بالتعاون مع شركة تويوتا لتوفير تجربة متميزة في ملكية السيارات وخدمات ما بعد البيع في المملكة. وبالاستفادة من عقود من الخبرة الكبيرة عبر كامل سلسلة قيمة التنقل، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات تحسين المنتجات والخدمات، وتلبية الاحتياجات المتطورة لضيوفها.

أسعار تويوتا لاندكروزر برادو 2024 في السعودية:

تبدأ أسعار تويوتا لاندكروزر برادو 2024 في السعودية من 193,775 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة،

وتختلف الأسعار حسب الفئة والمواصفات كما يلي: