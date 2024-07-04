تطورات عاجلة : الأمم المتحدة تعلن توصل الشرعية والحوثي إلى هذا الاتفاق في عمان

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاربعاء، عن توصل الحكومة الشرعية والحوثيين، خلال المفاوضات في سلطنة عمان إلى تفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح سجناء.

وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ على منصة إكس أن “جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن”.

وأضافت “توصل الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد قحطان” وهو قيادي سياسي في حزب الإصلاح اعتقله الحوثيون في العام 2015.

من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي في مفاوضات مسقط ماجد فضائل، إنهم توصلوا الى اتفاق مع الحوثيين حول إطلاق سراح السياسي المختطف منذ نحو عشر سنوات، محمد قحطان، مقابل 50 أسيرا من الحوثي.

واضاف فضائل، أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التحقق إن كان قحطان على قيد الحياة، لكن "التبادل سيتم كيف ما كان، إن كان حيا ياخذ الحوثيون أحياء، وإن كان جثة ياخذون جثث".

وحول ما إذا كان الحوثيون قد سلموا كشفا بأسماء الـ50 أسيرا الذين يريدونهم مقابل قحطان، قال فضائل إنهم لم يتسلموا اي كشف حتى الآن.