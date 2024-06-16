المواطنون يرددون تكبيرات العيد بعين شمس قبل وبعد الصلاة (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - العيد بعين شمس
وردد المصلون تكبيرات العيد قبل الصلاة وبعدها، وحمل المواطنون "البلالين" والألعاب المختلفة في أيديهم، إلى جانب اصطحابهم الأطفال لإدخال السرور عليهم في عيد الأضحى المبارك.
وفي وقت سابق، نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك قبل ساعات من أداء الصلاة بالمحافظات.
وقال المركز، إن من أهم السنن في عيد الأضحى الاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب استعدادًا لصلاة العيد.
وأوضح، أنه يستحب الإمساك عن الطعام حتى يرجع المصلي من صلاة العيد، فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ»، كما يستحب للمضحي أن يطعم بعد صلاة العيد من أُضحيته، ففي مسند الإمام أحمد: «..وَلَا يَأْكُل ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».
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