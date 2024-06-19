هل الموتى يسمعون لمن يزورهم ويشعرون به؟.. الإفتاء تجيب

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جدة - نرمين السيد - دار الإفتاء المصرية
وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان إذا مات، فإن موته ليس فناء محضا أو عدما لا حياة فيه، بل هو انتقال من حياة إلى حياة، فالميت له إدراك بما حوله يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام إذا سلم عليه، وهذا ثابت في نصوص الشريعة.
وأشارات إلى أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعددة: كحديث عرض الأعمال على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: "حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم: فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم"، رواه البزار في "مسنده"، وصححه جمع غفير من الحفاظ، كالإمام النووي والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم، ولأجل هذا المعنى شرع تلقين الميت، ولولا أنه يسمع التلقين وينتفع به لما شرع ذلك.
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