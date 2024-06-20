آبل توقف تطوير الجيل الثاني من نظارات «فيجن برو»

جدة - نرمين السيد - بعد الانطلاقة المخيبة للآمال التي حققتها نظارة "فيجن برو" التي قدمتها شركة أبل، قررت الشركة إيقاف تطوير الجيل الثاني من النظارة، وفق ما نقله موقع The Information التقني عن مصادر مطلعة.





وذكرت المصادر بأن تركيز الشركة ينصب حاليًا على تخفيض تكلفة النظارة، لكي يصبح في متناول شريحة كبيرة من الجمهور بأسعار مقاربة لأسعار هاتف الآيفون، بحسب ما جاء في "القاهرة الإخبارية". وتسعى الشركة الأمريكية إلى تخفيض تكلفة إنتاج النظارات، من خلال تقليل عدد الكاميرات، وحجم السماعات، مع الحفاظ على الجودة العالية للشاشة، في النموذج الأرخص. جدير بالذكر أن نظارات فيجن برو قد حققت مبيعات ضعيفة دفعت شركة أبل لتقليل إنتاجها بنسبة 50% ما يعادل 500 ألف وحدة تقريبًا.

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