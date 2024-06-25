- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الدكتور محمد عبد السميع
المرض النفسي
وقال عبد السميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "المرض النفسي ناتج عن خلل عضوي في الأساس كما أكد العلماء والأطباء، ومريض الاكتئاب مثله مثل مريض السكر والضغط، يتناول الدواء ليتحسن".
وأضاف: "طول ما المريض يتناول الدواء طول ما هو كويس، بكل المقاييس علاج المرض النفسي واجب ولا يجب إهماله، فهى صابره ومحتسبة، وكما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يحدث للإنسان خير حتى الشوكة".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل الصبر على المرض النفسي له أجر عند الله؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.