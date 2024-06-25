هل الصبر على المرض النفسي له أجر عند الله؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، الدكتور محمد عبد السميع، علي سؤال متصلة حول: "أنا مريضة نفسية من 30 سنة، هل يؤجر الإنسان المريض بمرض نفسي؟".





المرض النفسي

وقال عبد السميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "المرض النفسي ناتج عن خلل عضوي في الأساس كما أكد العلماء والأطباء، ومريض الاكتئاب مثله مثل مريض السكر والضغط، يتناول الدواء ليتحسن".

وأضاف: "طول ما المريض يتناول الدواء طول ما هو كويس، بكل المقاييس علاج المرض النفسي واجب ولا يجب إهماله، فهى صابره ومحتسبة، وكما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يحدث للإنسان خير حتى الشوكة".

قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.