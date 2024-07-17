بشرى عظيمة من النبي لمن قرأ القرآن وتعلمه وعمل به (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الدكتور ماهر الفرماوي

زف الدكتور ماهر الفرماوي، المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، بشرى عظيمة لمن يقرأ القرآن ويتعلمه ويعمل به في حياته، قائلًا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به أُلبس يوم القيامة تاجًا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسي والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن).





ثواب تعلم القرآن وأضاف الفرماوي، في برنامج مع التلاوة، على قناة الناس اليوم الأربعاء: "فهنيئًا لمن علّم ولده القرآن وهنيئًا لمن حفّظه القرآن وهنيئًا لمن تعلم القرآن وتعلم كيفية القراءة الصحيحة لكتاب الله. تلاوة سورة محمد وكان مدرس العقيدة والفلسفة بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، قد أوضح في حلقة سابقة من برنامج "مع التلاوة"، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة محمد "الآيتين 10 و11". واستقبل المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين، مكالمات هاتفية من متصلين الذين قرأوا ما تيسر من سورة محمد، وصحح لهم الأخطاء وأوضح كيفية ضبط مخارج الحروف وطريقة النطق.

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