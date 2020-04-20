نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية في السعودية ورابط الاستعلام الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية هذا ما يبحث عنها الكثير من مستفيدين التأمينات الاجتماعية من اجل التعرف على تفاصيل التأمينات الاجتماعية والقدرة على الاستعلام عن الراتب وغيرها من الخدمات التي تقدمها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث يجهل الكثير من المواطنين كيفية الاستعلام عن الراتب عبر موقع التأمينات الاجتماعية، ويقدم الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية الكثير من الخدمات منها الاستعلام عن مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية، استعلام معاش الضمان الاجتماعي وغيرها الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر الكثير من العناء على المواطنين.

وقد أنشأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات لتقوم على تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذه خاصة فيما يتعلق بتحقيق التغطية التأمينية الواجبة نظاماَ وتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد أسرة.

ومن هذا المنطلق وفرت الكثير الحكومة السعودية الكثير من الوقت والجهد على المواطنين في المملكة من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين، خلال الخطوات التالية نشرح الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية. وبهذا التطور أصبحت الكثير من الخدمات التي يقدمها موقع التأمينات الاجتماعية الذي يقدم خدماته سواء للمواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال الشرح التالي نقدم لكم طريقة الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية.

وخدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية، التي توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لكي يستطيع كل موظف يعمل بالقطاع الحكومي التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة، ولكى يستطيع أي موظف سعودي الاستعلام بشكل إلكتروني دون أن يتوجه إلي مقر المؤسسة من اجل التأكد من الاشتراك الخاص به .

ويعرف التأمين الصحي بأنه أحد الأمور التي تهم بالمواطن وأيضا المقيم في جميع محافظات المملكة، حتى تساعده في جميع مشاكله الصحية التي يتعرض لها وتغطية كافة تكاليف الفحوصيات الطبية التي يجب عليه القيام بها، وتكاليف التشخيص والعلاج النفسي والصحي، والمبدأ الذي يعمل به التأمين الصحي هو تجميع المخاطر لعدد معين من الأفراد.

رابط الاستعلام عن الراتب عبر التأمينات الاجتماعية

وتقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الراتب لجميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية وذلك عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الذي من خلالة رابط الاستعلام عن اسمي في التأمينات الاجتماعية، والذي يأتي سعيا من الحكومة السعودية إلى توفير جميع الخدمات الإلكترونية وخدمات الاستعلامات على الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة المكاتب والفروع التي في المملكة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

عقب إدخال البيانات المستعلم بخدمة استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية سوف تظهر قيمة الرواتب ومعرفة موعد نزول المستحقات المالية في حسابات جميع المستفيدين، حيث يمكن معرفة عدد الأشهر المستحق للحصول علي الراتب المالي، كما يمكن معرفة مدة الاشتراك وقيمة المعاش في الشهور القادمة.

وقد قام موقع التأمينات الاجتماعية أون لاين في السعودية بتوفير خيار الاستعلام عن الراتب و مشاهدة الراتب بخطوات بسيطة بإمكانك مشاهدة راتب التأمينات الاجتماعية وسنوات الخدمة وغيرها كل هذا عن طريق خدمة التأمينات أون لاين، من خلال خدمة الاستعلام عن الراتب التأمينات الاجتماعية يستطيع المشترك في التأمينات الاجتماعية أن يشاهد مقدار الراتب “المعاش” و عدد أشهر الاشتراك وغيرها.

نقوم بالدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الذهاب إلي الصفحة الرئيسية ورابط الاستعلام.

ثم نقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

تفتح منها قائمة جديدة ونختار منها الاستعلام عن راتب .

نقوم بإدخال رقم الهوية الخاص بالمستفيد.

وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر أمامك ثم نقوم بالضغط على عرض.

تلك الخدمة الإلكترونية التي تم شرحها في الخطوات السابقة توفرها هيئة التأمينات الاجتماعية في جمع أنحاء المملكة لمواطنيها، لتسهل عليهم الوقت والجهد، فقد قامت بتفعيل تلك الخدمة للاستعلام عن الراتب برقم الهوية عبر موقعها الإلكتروني.

عقب إدخال البيانات المستعلم بخدمة استعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية سوف تظهر قيمة الرواتب ومعرفة موعد نزول المستحقات المالية في حسابات جميع المستفيدين، حيث يمكن معرفة عدد الأشهر المستحق للحصول علي الراتب المالي، كما يمكن معرفة مدة الاشتراك وقيمة المعاش في الشهور القادمة.

استعلام التأمينات الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن الراتب أو المعاش الاجتماعي من خلال التوجه لخدمة التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب كما يمكنك من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن أشهر الاشتراك بالخدمة وغيرها من البيانات الخاصة بك، ويمكن ايضا لأي شخص الاستعلام عن عدة خدمات تقدمها التأمينات الاجتماعية والخدمات هي:

1- استعلام عن موظف سعودي مسجل في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية.

2- شرح عرض مدد الاشتراك للمشترك التأمينات الاجتماعية | مدد الاشتراك للمشترك.

3- استعلام عن الراتب التأمينات الاجتماعية | معاش التأمينات الاجتماعية.

4- شرح طباعة برنت التأمينات الاجتماعية برقم الهوية | سحب برنت التأمينات الاجتماعية.

5- استعلام هل أنا مسجل في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية السعودية.

6- الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية السعودية | فلوس التأمينات.

كما يقدم موقع الهيئة الاجتماعية للتأمينات أمكانية عمل حساب خاص بك علي الموقع الإلكتروني للهيئة على النت، من اجل كيفية التعامل مع لينك خدمة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بشكل سريع جدا، حيث يقوم المستعلم بعد الانتهاء من كتابة البيانات بشكل سليم وبدون أخطاء سيتم انتقاله إلى صفحة جديدة توجد بها معلومات حول التحقق من الاشتراك في خدمة التأمينات الاجتماعية للاطلاع على ميعاد دفع المستحقات الواجب دفعها من قبل الهيئة، يليها باقي البيانات المتعلقة بالاسم بالكامل ورقم السجل المدني ورقم الهاتف وغيرها من البيانات الأخري،

شروط تسجيل مدة التأمينات الاجتماعية

من أجل تنظيم وتسهيل إدارة التأمينات الاجتماعية، وضعت المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية عدد من القواعد والشروط اللازمة والتي تمكن من خلالها المشتركين والعملاء من تقديم الطلبات كما تعمل أيضًا على سهولة مراجعتها وقبول الطلبات من أجل إضافة مدد، و نستعرض مع حضراتكم تلك الشروط من خلال النقاط التالية:

يشترط عدم حصول المشترك على معاش أو مكافأة عن تلك المدة.

يشترط سن المشترك لا يتخطى 59 عام عن تقديم طلب ضم المدة.

يشترط ألا يكون المشترك استحق المعاش وفق النظام الأولي نتيجة العجز.

يشترط ألا تكون فترة المدة المطلوب ضمها أقل من 12 شهر.

يشترط ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير كما يجب على المشترك إتمام المدة التي حددها هذا النظام

يأتي ذلك فيما نشر موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية طريقة الاستعلام عن المستحقات التأمينية ورصيدها والتي شرحتها لكم في السطور الماضية، وتم توضيح كيفية التعرف على مستحقات المشتركين بالقطاعين الخاص والحكومي، حيث يتم الدخول للموقع الإلكتروني للمؤسسة ومنه رابط الاستعلام عن مستحقات تأمينية وإدخال رقم الهوية أو رقم الاشتراك أو الحفيظة التأمينية.

رقم التأمينات الاجتماعية في المملكة

ومن أجل التواصل المباشر مع البرنامج أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل تقديم استفسارات عن أمور بعينية وكذلك لتقديم شكوى عن أمر ما ، وعلى إثر ذلك فقد بادرت الحكومة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية برعاية من القائمين على شؤون المملكة العربية السعودية بإنشاء ،رقم موحد خاص بها لاستقبال المكالمات والشكاوى والاستفسارات من الأفراد، (8001243344) هو رقم التأمينات الاجتماعية الذي أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات لتلبية احتياجات ونداءات الأفراد.

ويمكن الاستعلام عن الراتب على موقع التأمينات الاجتماعية بكل سهولة من خلال الرابط الإلكتروني المباشر الخاص بالاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية، حيث يوفر الموقع كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الراتب، وهذا يأتي ضمن خطة التطوير التكنولوجي التي وضعتها الحكومة السعودية التي تسعى إلى تطبيقها في جميع القطاعات الحكومية وجعلها تعمل بشكل إلكتروني سهل ومبسط، وبالتالي توفير الكثير من الوقت والجهد لجميع المستفيدين سواء مواطن سعودي ووافد أو مقيم مغترب في المملكة.

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها والمقيمين على حدودها وهذا وفق خطة التنمية التكنولوجية والاقتصادية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في عام 2030.

والجدير ذكره أن المؤسسة العامة للتأمينات تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية، التي تسهل على المواطنين المتقاعدين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص الاستعلام عن الراتب، حيث تقدم التأمينات رواتب شهرية لفئات معينة منها المواطنين المتقاعدين أو الذي حدث له إصابة أو حالة وفاة، ويتم الحصول على الراتب عبر الشركة أو المؤسسة التي كان يعمل بها، لنرفق لكم طريقة الاستعلام الصحيحة أدناه.