نشكركم على متابعتكم خبر تمديد ساعات عمل مترو دبي ليومين استثنائيين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 09:59 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

تُعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد ساعات عمل مترو دبي ليومين استثنائيين، هما اليوم الأربعاء 1 مايو وغداً الخميس 2 مايو.

وستعمل القطارات من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباح اليوم التالي.

وستنطلق القطارات من محطة سنتربوينت فقط، مع توقفها في المحطات التالية:

محطة طيران الإمارات

محطة المطار مبنى رقم 1

محطة المطار مبنى رقم 3

محطة جي جي كو

تنصح هيئة الطرق والمواصلات الركاب بالتأكد من رصيد بطاقات نول قبل الانطلاق، حيث أن الحد الأدنى للرصيد هو 15 درهماً.

كما ستتوفر سيارات الأجرة في محطتي سنتربوينت وجي جي كو لنقل الركاب إلى وجهاتهم بعد النزول من المترو.