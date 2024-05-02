نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ينعى طحنون بن محمد آل نهيان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 مايو 2024 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

ببالغ الحزن والأسى، نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فقيده العزيز سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم، وفقاً لما نشره ديوان الرئاسة في بيان رسمي.

وقد عبر البيان عن تعازي ومواساة صاحب السمو وتضامنه مع عائلة الفقيد في هذا الوقت العصيب، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم، حزناً وحداداً على فقيد الوطن.

إنا لله وإنا إليه راجعون.