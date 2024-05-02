بريان كرانستون منتجًا لمسلسل كوميدي جديد بعنوان Tightrope

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم بريان كرانستون كمنتج في صناعة نسخة جديدة من مسلسل كوميدي كلاسيكي طرح في خمسينيات القرن الماضي.

ووفق ديد لاين، المسلسل كان قد طرح بعنوان Tightrope، وسيجسد به دور البطولة "تاي بوريل".

ومؤخرًا عاد النجم بريان كرانستون لتجسيد شخصيته الشهرة من مسلسل Breaking Bad خلال ظهور خاص له في فترة ما بين أشواط مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية مطلع العام الجاري.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، ظهور كرانتسون في هذه الشخصية كان بمناسبة مشاركته في أحد الإعلانات الدعائية خلال المباراة.

عودة والتر وايت

والظهور المميز لكرانستون، كان بتجسيده لشخصية والتر وايت من جديد، في إعلان تليزفيوني، عرض على شاشات التليفزيون الوطني بالولايات المتحدة في فترة استراحة ما بين اشواط المباراة التي تعرف إعلاميًا باسم Super Bowl LVII.

المباراة شهدت مواجهة بين الفرق الوصلة للمرحلة النهائية من منافسات دوري كرة القدم الأمريكية بالولايات المتحدة، وأقيمت في يوم 12 فبراير الماضي.

والإعلان الترويجي الذي شارك به كرانستون، كان لصالح شركة PopCorners التجارية.

المسلسل الأنجح في التاريخ

وجسد النجم بريان كرانستون شخصية والتر وايت، في العمل التليفزيوني الذي تم تصنيفه بكونه الأنجح في تاريخ الدراما على الإطلاق، وهو مسلسل Breaking Bad.

المسلسل الدرامي الشهير، بدأ عرضه في عام 2008، وطرح منه 5 مواسم استثنائية، بمشاركة مجموعة مميزة من النجوم الكبار في هوليوود.

من ضمن ابطاله، ياتي الممثل آرون بول الذي جسد شخصية جيسي بينكمان، وآنا جان التي جسدت شخصية سكايلر وايت، ودين نوريس الذي جسد شخصية هانك شريدر، وآر جي مت الذي جسد شخصية والتر وايت الصغير.

أحد ابرز أبطال المسلسل، الممثل الدرامي بوب أودينكرك، الذي جسد به شخصية باسم سول جودمان، هذه الشخصية من شدة تميزها دفعت شبكة hbo لصناعة مسلسل خاص بها مشتق من الأحداث طرح في 8 مواسم بعنوان "بتر كول سول".