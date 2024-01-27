انت الأن تتابع خبر شركة رافد توضح كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي، أعلنت شركة رافد لتطوير خدمات النقل المدرسي في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في خدمات النقل للعام الدراسي القادم 1446، وقد قدمت الشركة توضيحًا حول مواعيد بدء وانتهاء عمليات التسجيل عبر الإنترنت، كما أشارت إلى طريقة التسجيل وأعلنت عن عدد من الفئات المعفاة من دفع الأجور.

كيفية التسجيل في خدمة النقل المدرسي

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكترونية.

انقر على اختيار طلب النقل المدرسي للعام القادم الموجود في مربع النقل المدرسي.

اختر طلب نقل المدرسي من الخيارات المتاحة.

اطّلع على الشروط والأحكام المتعلقة بخدمة النقل المدرسي وقم بالموافقة عليها.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب النقل المدرسي.

قم بتأكيد رقم الجوال وأدخل الرمز الذي تم إرساله إليك.

اضغط على دفع أجور السداد وقم بالدفع عبر منصة سداد.

اضغط على نعم لتأكيد عملية الدفع.

احتفظ بالرقم المرجعي الذي سيتم عرضه بعد عملية السداد.

شروط التسجيل في النقل المدرسي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مجموعة من المعايير والشروط الضرورية لقبول الطلاب في خدمة النقل المدرسي، وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن لا تتجاوز المسافة بين منزل الطالب وباب المدرسة 3 كيلومترات على الأقل، ولا تقل عن 250 متر.

يتوجب على الطالب أن يكون مسجلاً في نظام نور الإلكتروني.

يجب مراعاة موقع المنزل وبيئة المعيشة، سواء كان الطالب يعيش في المناطق الريفية أو الحضرية.

يجب أن تكون دراسته الحالية ضمن إطار مدارس تحفيظ القرآن أو المدارس العامة.

رسوم الاشتراك في خدمة النقل المدرسي

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم أن قيمة هذه الرسوم تبلغ 200 ريال سعودي سنويًا، ويجدر بالذكر أن طلاب التربية الخاصة والأسر المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي معفين من دفع هذه الرسوم.