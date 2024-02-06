انت الأن تتابع خبر حساب المواطن يعلن عن تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة ويحدد موعد صرف الدفعة 75 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة تعزز من الشمولية الاجتماعية وتؤكد على دعم الفئات الأكثر احتياج، أعلن برنامج حساب المواطن عن إمكانية إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة كتابعين ضمن الحسابات الخاصة بأسرهم، هذا التحديث يأتي ليؤكد على التزام البرنامج بتقديم الدعم المالي للمواطنين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تسهيل عملية التسجيل والإضافة، المستفيدين مدعوون لاختيار صلة القرابة “تابع معال” عند إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة وإرفاق المستندات المطلوبة لضمان استحقاقهم للدعم، وذلك في إطار جهود البرنامج لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.

إضافة المعاق كتابع في حساب المواطن

في تفاعل مباشر مع استفسارات المواطنين، أكد حساب المواطن عبر منصته لخدمة العملاء على إمكانية إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة كتابعين ضمن حسابات المستفيدين، هذا الإعلان جاء ردا على سؤال أحد المستفيدين الذي استفسر عن إمكانية إضافة شخص ذي إعاقة لديه صك ولاية من المحكمة كتابع في البرنامج.

أهلاً بك، بإمكانك إضافته كتابع واختيار صلة القرابة تابع معال وإرفاق المستندات المطلوبة صك ولاية، كان هذا رد حساب المواطن، مؤكد على التزام البرنامج بتوفير الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، هذه الخطوة تعكس الجهود المستمرة لبرنامج حساب المواطن في تحقيق الدعم المالي والاجتماعي لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

موعد صرف الدفعة 75 برنامج حساب المواطن

في تواصل مستمر مع جمهوره عبر منصة “إكس”، أجاب برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المتابعين بشأن موعد صرف دفعة شهر فبراير، مؤكد على الالتزام بجدول صرف الدعم المعتاد، حيث يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”، كما ورد في الرد.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIocz6 pic.twitter.com/XIlnM22K7b

وبتوضيح إضافي، أعلن البرنامج أن الدفعة 75 ستصرف يوم الأحد، الموافق لـ11 فبراير، ملتزم بتوفير الدعم للمستحقين في المواعيد المحددة وبشكل يضمن الاستفادة القصوى للأسر المستهدفة.

نتائج أهلية الدفعة 75 لشهر فبراير 2024