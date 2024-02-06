انت الأن تتابع خبر تنبيه هام من الصندوق العقاري بشأن من أراد بيع أو شراء منزل عليه رهن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صندوق التنمية العقارية أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة بالمملكة للمواطنين، وقد خصصت الوزارة حساب رسمي للتواصل مع المستفيدين عبر منصة “إكس” وهي حساب العناية بالمستفيدين التابعة إلى صندوق التنمية العقارية، وقد ورد سؤال من أحد المواطنين بشأن كيفية التعامل مع منزل قام بشرائه أحد ولكن يوجد عليه رهن من قبل الصندوق العقاري.

شراء منزل عليه رهن من الصندوق العقاري

قام أحد المواطنين بإرسال سؤال يقول «أريد الاستفسار بشأن شراء منزل عليه رهن من الصندوق العقاري وباقي عليه 450 ألف ريال، هل استطيع أضع القرض باسمي، مع العلم أني غير متزوج».

وجاء رد الصندوق كالتالي: «في حالة كنت تريد أن تبيع أو تشتري عقار مرهن من قبل صندوق التنمية العقارية في الوقت الحالي عليك الاطّلاع على إجراءات المبايعات أو التقديم من خلال الموقع الرسمي».

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