تعليم جدة يطلق مبادرة المدرسة الخضراء لرفع مستوى الوعي البيئي

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الإدارة العامة لتعليم جدة مبادرة المدارس الخضراء، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى منسوبي ومنسوبات التعليم والطلبة من خلال الممارسة العملية ونشر التوعية والثقافة البيئية تجاه البيئة إلى جانب زيادة مساحة رقعة المسطحات الخضراء في محيط المدارس.

وأوضحت المدير العام لتعليم جدة منال اللهيبي أن مبادرة المدارس الخضراء أتت لتواكب المبادرة الكبرى التي أعلن عنها ولي العهد في 27 مارس 2021 وصدر على إثرها قرار مجلس الوزراء أخيرا ليحدد يوم 27 مارس من كل عام ليكون مناسبة توعوية تحت اسم يوم مبادرة السعودية الخضراء بهدف التعريف بالمبادرة ومعالجة تحديات تغير المناخ.

وأضافت اللهيبي أن فعاليات المبادرة التي نفذها تعليم جدة شملت مسابقة «مدرستي خضراء»، و«ملتقيات غراس» و«خبرات» إلى جانب حلقات النقاش والدورات التدريبية المتخصصة والزيارات الميدانية للمرافق الزراعية، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة في مبادرة المدارس الخضراء 354 مدرسة للبنين والبنات وتمت زراعة أكثر من 18 ألف شتلة، بفرص تطوعية بلغت 760 فرصة، كما بلغ عدد الملتقيات الخاصة بالمبادرة خلال الفترة الماضية 29 ملتقى طلابيًا ونفذت فيها 60 دورة تدريبية.

ووصفت اللهيبي يوم مبادرة السعودية الخضراء في نسخته الأولى بأنه يأتي ليجسد الرؤية الحكيمة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان، والتزامه بالتصدي لتداعيات تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال مبادرة فريدة من نوعها وبما يعزز إسهامات المملكة بقضايا البيئة محليًا ودوليًا، ودعمًا لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي لمستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة باتخاذ إجراءات فعلية لدعم أنشطة العمل المناخي على مستوى العالم.