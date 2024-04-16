رئيس مجلس الشوري يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الأردني

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أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، على رأس وفد من المجلس، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب الأردني.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرًا عن سعادته وأعضاء الوفد بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال «هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين، ومواكبة تطلعات القيادتين في البلدين؛ لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما»، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة في أن تترجم العلاقات بين المجلسين إلى عمل يوثق عرى التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين، وأن تكلل أعمال المجلسين من خلال لجان الصداقة البرلمانية والزيارات الرسمية المتبادلة بنتائج مرجوة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، وتحقق تطلعات قيادتَي البلدين.

كما نوّه في هذا الصدد بالعلاقات المتينة والأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وبما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

من جانبه رحب رئيس مجلس النواب الأردني خلال الجلسة برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته إلى الأردن، متمنيًا له والوفد المرافق طيب الإقامة في الأردن، منوهًا بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتطور الكبير على مستوى العلاقات البرلمانية ومستوى التنسيق الكبير بين مجلس الشورى ومجلس النواب.

وعبر الصفدي عن تثمين بلاده لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأردن، مشيدًا في هذا الصدد بمواقف المملكة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني القائم بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني.

وفي تصريح صحفي عقب جلسة المباحثات، أكد رئيس مجلس الشورى قوة ومتانة العلاقات السعودية بين البلدين الشقيقين.

ونوّه بالتوجيهات المستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لكل ما يدعم متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن المباحثات مع رئيس مجلس النواب، تأتي امتدادًا للقاءات السابقة التي يسعى فيها المجلسان للعمل الجاد لكل ما يحقق تطلعات قيادتَي البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه نوّه رئيس مجلس النواب الأردني في تصريحه، إلى مستوى التنسيق الكبير بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني ولجان الصداقة البرلمانية وبالزيارات المتبادلة بينهما.

حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، ومبارك بن خلف الدوسري، والدكتور هشام بن كمال الفارس، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، فيما حضرها من الجانب الأردني النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا رئيس مجلس النواب فايزة عضيبات وميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية ذياب المساعيد.



