نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الدخول منصة مدرستي للطلاب والمعلمين 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسجيل الدخول منصة مدرستي للطلاب والمعلمين 1445

جميع الطلاب داخل السعودية يبحث كل منهم عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، حيث تعد تلك المنصة هي من أهم وأبرز المنصات التعليمية الشهيرة في المملكة السعودية بين المعلمين وجميع الطلاب، وذلك يعود إلى مميزات المنصة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ولهذا يرغب الجميع بالتسجيل داخلها، حتى يتم مراجعة الدروس وأداء الكثير من الاختبارات التي تساعد في تحسين مستوى الطالب.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول



يهتم الجميع بمعرفة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول، حتى يتم التمتع بالخدمات المقدمة بواسطة المنصة للجميع، وتلك الخدمات تم إتاحتها بواسطة وزارة التعليم السعودية، حتى يتم تحسين مستوى التعليم داخل للمملكة، ولهذا من أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة هي عبارة عن الآتي:



يمكن أداء الواجبات وحضور الدروس من خلال منصة مدرستي، والتي تعمل على توفير وقت وجهد الطلاب.

منصة مدرستي تتيح للطلاب إمكانية تواصل المعلمين مع أولياء الأمور، بالإضافة إلى سهولة التواصل بين الطلاب والمعلمين.



كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي



تسهل عملية تسجيل الدخول في منصة مدرستي وإنشاء حساب، والتي من الضروري أن يمتلك الطالب حساب بداخل المنصة، حتى يتمكن الطالب من مواكبة التعليم الإلكتروني الذي يساعد في تطوير مهارات وعقليات جميع الطلاب، لذا يتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولى الخطوات الخاصة بالتسجيل هي الانتقال إلى موقع منصة مدرستي الإلكتروني.

ثم يتم اختيار الواجهة التي سيتم التسجيل بداخلها، وهي عبارة عن الكادر التعليمي أو الكادر الخاص بالطالب.

بعد ذلك يضغط الطالب على زر تسجيل الدخول.

يلزم إدخال بيانات الدخول بشكل صحيح، وهي تتمثل في اسم الطالب أو اسم المستخدم ثم يتم إدخال كود المرور.

بعد ذلك يتم مراجعة المعلومات المدخلة حتى تضغط على أيقونة تسجيل.