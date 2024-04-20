نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم اعتراض نتيجة أهلية حساب المواطن قبل صرف الدفعة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشعر العديد من مستفيدي برنامج حساب المواطن بالاستفسار حول كيفية تقديم الاعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن قبل صرف الدفعة الأخيرة المقررة في شهر أبريل من العام الحالي.

خطوات تقديم اعتراض نتيجة أهلية حساب المواطن

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم الاعتراض على أهلية حساب المواطن، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن مباشرة عبر الإنترنت ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة المخصصة لذلك. ثم اضغط على الاستعلام عن أهلية حساب المواطن. وأدخل كافة البيانات المطلوبة. وقم بالضغط على أيقونة الاستعلام. ثم اختر تقديم طلب اعتراض. وقم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم اضغط على إرسال الطلب.

موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل

قام القائمون على إدارة حساب المواطن بالتأكيد عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة 77 من دعم حساب المواطن بداية من يوم الخميس 9 أبريل 2024؛ وذلك لأنه كان من المقرر أن يوم 10 أبريل سيكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حالات عدم الأهلية بعد آخر التعديلات في حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن الحالات التي تتعلق بعدم الأهلية والاستحقاق لدعم حساب المواطن بعد آخر تعديلات، وتشمل تلك الحالات ما يلي: