نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل: 23 مليون زيارة لمنصة وتطبيق ناجز من 90 دولة خلال الربع الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة العدل ارتفاع عدد زوار منصة وتطبيق ناجز najiz.sa خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، إلى 23 مليون زيارة لمستفيدين من أكثر من 90 دولة.

وتضم منصة ناجز 4 بوابات «للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية»، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.

ويجري الدخول على كل بوابة حسب المستفيد؛ إذ تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

وتهدف المنصة إلى إتاحة خدماتها بسهولة ويسر، وتحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، وتعزز تطبيق مبدأ الشفافية، وتسهيل الوصول السريع إلى المعلومة، كما توفر الوقت والجهد على المستفيدين.