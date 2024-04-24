نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعتا الباحة وطيبة تتنافسان على «ذهبية» القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور نائب الوزير للبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، تقام الأربعاء على ملعب جامعة اليمامة بالرياض المباراة النهائية لدوري الاتحاد لكرة القدم (مستوى أ) بين فريقي جامعتَي الباحة وطيبة.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور خالد المزيني، للوزير رعايته المباراة النهائية، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لدعمه ومتابعته لبرامج وأنشطة الاتحاد، مرحّبًا بنائب وزير التعليم للبحث والابتكار حضوره وتتويجه الفائزين في مسابقة كرة القدم (مستوى أ) التي تُعد حدثًا كرويًا جامعيًا مميزًا، وشهدت منذ انطلاقها تنافسًا قويًا بين الجامعات المشاركة، التي تعُد شريكًا للاتحاد في تنفيذ برامجه وبطولات وصولًا لتحقيق أهدافه الإستراتيجية التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2023.

كما رحّب الدكتور المزيني بالفريقين في النهائي، مشيدًا بما قدماه خلال المباريات السابقة حتى الوصول للمباراة النهائية، وهو الأمر الذي يعد نجاحًا كبيرًا للجامعتين، معبرًا عن أمله أن يظهر النهائي بالمستوى المميز الذي يعكس التطور الكبير للرياضة الجامعية وخصوصًا كرة القدم.