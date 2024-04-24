غرفة جدة تنظم ورشة عمل بعنوان "المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال"

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت غرفة جدة اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، ورشة عمل تحت عنوان "المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال" بمشاركة أعضاء ومنسوبي غرفة جدة وأصحاب المصلحة، وذلك بمقر غرفة جدة.

وتناولت الورشة التي يقدمها مسؤولو الهيئة العامة للمنافسة نبذة عن الهيئة العامة للمنافسة وبرامجها وخدماتها، والتعريف بمفاهيم النظام، والتعريف بنظام المنافسة؛ من أجل الحفاظ على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، والتي بدورها ستمكّن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.

وناقشت الورشة حماية المنافسة العادلة وإنفاذ النظام ومراقبة الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن أداء الأسواق لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة إلى جانب دراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها.

وأشار مسؤولو الهيئة العامة للمنافسة إلى كيفية تلقي الشكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة، إضافة إلى تلقي بلاغات التركز الاقتصـادي ودراستها، وإصـدار القرارات اللازمة والقيـام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات في الممارسات المخلة بالمنافسة