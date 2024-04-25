أحمد جودة - القاهرة - ما هي الفئات التي تستحق الإقامة الدائمة في السعودية؟ ..رسوم الإقامة الدائمة

في ظل التغيرات العميقة التي حدثت في المملكة ونظرتها الطموحة نحو تحقيق أهداف رؤية العام 2030، بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة التي تتجه للسعودية، هناك العديد من الأفراد، وبشكل خاص الشباب الذين يتمتعون بعقلية استثمارية، يطمحون للحصول على إقامة دائمة في البلاد، نظرا للفوائد والحقوق المتنوعة التي توفرها هذه الإقامة للمقيمين، وقد برزت استفسارات عديدة بين المقيمين حول تكلفة الإقامة الدائمة في السعودية، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه وشرحه في هذا المقال.

رسوم الإقامة الدائمة في السعودية



تم تقدير تكاليف هذه الإقامة بمبلغ ثمانمائة ألف ريال سعودي، ويتم منح تخفيض بنسبة 2% للأشخاص الذين يقومون بدفع المبلغ دفعة واحدة.

بالنسبة للإقامة المميزة، يمكن دفع رسومها سنويا والتي تبلغ مائة ألف ريال سعودي كل سنة، مع الحاجة لتجديدها بشكل دوري كل عام.



مميزات الاقامة الدائمة في السعودية



يمنح المقيمون فرصة امتلاك العقارات والممتلكات لمدة تصل إلى مئة عام.

يمكنك الحصول على وسيلة مواصلات متنوعة في المملكة طبقا للقواعد والأنظمة السارية.

إمكانية السفر من وإلى المملكة في أي وقت.

ممارسة النشاط التجاري بحرية تامة.

يمكن للشخص الحاصل على إقامة طويلة الأجل أن ينتج تأشيرات لعائلته القادمة من الخارج.

الفئات المحق لها الحصول على إقامة ممتدة المدة

طلبة العلوم، سواء كانوا من البنين أو البنات.

الأفراد من خارج البلاد الذين يوقعون اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الرسمية.

المقيمين بجوار الحرمين الشريفين.

زوجات المواطنين السعوديين.

الأشخاص الذين يعملون ضمن السفارات ويحملون جوازات السفر الخاصة بالدبلوماسيين.

يتمتع السائقون، بالإضافة إلى عمال الحقول والمساعدين المنزليين، بكفالات فردية.