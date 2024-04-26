نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكَّدت هيئة الغذاء والدواء السعودية أنَّها ألزمت المصانع والشركات التي تقوم بتصنيع وتقديم منتجات معيَّنة داخل الأسواق والماركت، باسم "شبيه".

القرار بأن يروُّجونها تحت علامة أو اسم "شبيه"

يأتي القرار في بيان أصدرته الهيئة، حول إلزام الذين ينتجون مواد وأغذية يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي للزيوت النباتية محل دهن الحليب، اي أنَّها تستخدم زيوت نباتية لا تمتّ للحليب بصلة، أن يروُّجونها تحت علامة أو اسم "شبيه".

تستخدم هذه المصانع والشركات الزيوت النباتية كونها أقل في التكلفة من دهن الحليب، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى منتج أقل في التكلفة وأقل في السعر.

وقالت هيئة الغذاء والدواء السعودية إنَّ قرارها جاء؛ من أجل التوضيح للمستهلك، وعليه يختار المنتج المناسب له، وشددت الهيئة على كافة المنتجين بذكر جميع المكونات للمنتج من الخارج، مع ذكر معلومات البطاقة الغذائية.

وأشارت الغذاء السعودية، نحو أنَّ المنتجات المُشار إليها سلفًا، آمنة تمامًا وأن كل المواد التي تستخدم في هذه المنتجات خاضعة للوائح والمواصفات التي تصدر عن الهيئة داخل المملكة العربية السعودية.