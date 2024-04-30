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أحمد جودة - القاهرة - سن التقاعد للعسكريين ..ما صحة مد سن التقاعد للموظفين بالمملكة ؟

ينص قانون النظام التقاعدي للعسكريين على مجموعة من المواد الدستورية التي من خلالها يتم تنظيم أحكام سن التقاعد للعسكريين سواء التابعة لوزارة العسكرية أو التابعة لوزارة الدفاع، ولهذا كثرت عمليات البحث حول كيفية معرفة وحساب سن التقاعد والروابط المتعلقة بهم ومكافآت نهاية الخدمة، حيث تم تحديد سن التقاعد للأفراد العسكريين على أساس مواد القانون المنصوص عليها.

كيفية حساب راتب معاش التقاعد العسكري



يتمكن جميع العسكريين وذلك بجميع الفئات المختلفة من معرفة حقوقهم المالية والمادية من خلال مؤسسة التقاعد العسكري وفي حالة وصول العسكري إلى سن التقاعد وإنهاء الخدمة يتم احتساب راتب التقاعد من خلال الآتي:



يتم حساب راتب سن التقاعد العسكري من خلال نظام التعاقد العسكري وهو عبارة عن ضرب الراتب الأساسي الأخير في مدة الخدمة بالأشهر.

كما يستفيد العسكري من المعاش التقاعدي عند تحديث البيانات الشخصية.





حالات استحقاق المعاش التقاعدي للعسكريين



حرصت وزارة الدفاع على تحديد سن التقاعد للعسكريين وحالات الاستحقاق الخاصة بالمعاش التقاعدي من خلال المؤسسة العامة للتقاعد على النحو الآتي:

وصول الشخص العسكري إلى سن 55 عاما.

لا بد من انتهاء فترة الخدمة والتي تصل إلى 18 عام، بالإضافة إلى انقضاء الفترة التجريبية.

الأحقية لمن قضوا مدة الخدمة المدنية والعسكرية لمدة 20 عاما بشرط مرور مدة 8 سنوات في الخدمة العسكرية.

كما يشترط القيام بالتعاقد المبكر وإنهاء الخدمة بحسن السير والسلوك، والا يكون بسبب حكم جنائي أو تأديبي أو غيابي.

الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي أثناء العمل.

في حالة الوفاة في جهة العمل أو أثناء العمل أو بعد اللياقة الطبية وتوفي خارج العمل يتم صرف المعاش على حسب الراتب الأساسي.



شروط الضمان الاجتماعي للمتقاعدين



تم وضع مجموعة من الشروط على الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وذلك من أجل الحصول على معاش المتقاعدين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:



حصول المتقاعد على الجنسية السعودية.

الإقامة إقامة كاملة على الأراضي السعودية.

أن يكون من الفئات الغير قادرة على العمل.

لا يمتلك المتقاعد سجل تجاري.

يتم التقديم على الضمان الإلكتروني مع إرفاق جميع الأوراق المطلوبة والمستندات أيضا.



ما صحة مد سن التقاعد للموظفين بالمملكة ؟



أكد مجلس الوزراء في المملكة في بيان له على صحة تمديد السن المحدد لتقاعد الموظفين ليصبح 65 بدلًا من 60 سنة، وتحدد قيمة الراتب التقاعدي العسكري وفقًا للرتبة، كما أوضحت التأمينات أن الغرض منه هو تبادل المنفعة بين كل من التقاعد المدني والعسكري للحصول على التأمينات.