نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تؤيد "بيان الرياض" بشأن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربتْ رابطةُ العالم الإسلامي عن تأييدها لما ورَد في "بيان الرياض" من دعوةٍ للعمل على تنفيذ وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

وأكَّدتِ الرابطةُ دعمَها لِمَا تمخَّض عنه اجتماعُ اللجنة الوَزاريَّة المُكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المُشتركة، مع وزراء خارجية الدول الأوروبية ومُمثليها، الذي ترأَّسهُ صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ونظيرُه النَّرويجي، إسبن بارث إيدي، ولا سيَّما تشدُيده على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، وإيقاف الانتهاكات، والانتقال إلى المسار السياسي؛ للتوصُّل إلى حلٍّ يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية في سياق حلِّ الدولتين.

وشدَّدتِ الرابطةُ على دعمها كافَّةَ الجهود الرامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق كافَّةِ القرارات الأُمميّة في هذا السياق للوصول إلى سلامٍ عادلٍ ودائمٍ يُعيد حقوق الشعب الفلسطيني