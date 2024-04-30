جامعة الملك خالد تحصل على الاعتماد البرامجي لخمسة برامج

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أحمد جودة - القاهرة - حصلت جامعة الملك خالد اليوم، على الاعتماد البرامجي لخمسة برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد".

وأوضح عميد عمادة التطوير والجودة بالجامعة الدكتور سالم بن أحمد القرني، أن ثلاثة برامج حصلت على الاعتماد البرامجي الكامل وتمثل ثلاث من كليات الجامعة، وتشتمل على برنامج بكالوريوس الرياضيات بكلية العلوم، وبرنامج ماجستير التوجيه والإرشاد النفسي بكلية التربية، وبرنامج بكالوريوس القانون بكلية الحقوق، فيما حصل برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص التوجيه والإرشاد النفسي بكلية التربية، وماجستير العلوم الجغرافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية على الاعتماد البرامجي المشروط.

وأبان القرني أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا لسلسلة اعتمادات وطنية ودولية أحرزتها الجامعة لمختلف برامجها بمختلف درجاتها العلمية انعكاسًا لما تبذله من جهود في سبيل التطوير المستمر لجودة المخرجات التعليمية