نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقد الاجتماع الأول لرؤساء اللجان الفرعية الكشفية للحماية من الأذى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عقدت أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية "مفوضية تنمية المراحل "، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول لرؤساء اللجان الفرعية للحماية من الأذى في قطاعاتها المختلفة بمناطق ومحافظات المملكة، بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، الذي أكد أن التشريعات العالمية للحماية من الأذى تساعد وترشد الجمعية في تلبية المعايير الدولية لحماية الفتية والشباب، وبناء بيئة آمنة ودامجة للشباب والمتطوعين عبر الحركة الكشفية، كونها حركة مكرسة لنمو الشباب وتطورهم، وهو الأمر الذي دعا الكشافة العالمية إلى جعل الأولوية لهذه الفئة والعمل على تعزيز الحماية على المستوى المحلي من خلال تدريب القادة الراشدين والشباب باستمرار.

وتضمن الاجتماع مداخلة لمفوض تنمية المراحل بأمانة الجمعية عبدالله الخضير تناول فيها المشروع الكشفي للجنة الحماية من الأذى وما يتضمنه من تحقيق بيئة آمنة للفتية والشباب والراشدين في الكشافة، وحرص الجمعية والتزامها بمواصلة تعزيز تنفيذ السياسة العالمية للحماية من الأذى على جميع المستويات، واستعرض بعد ذلك القائد الكشفي فائز الرشيد مراجعة وتطوير سياسة الحماية من الأذى وفق إجراءات ومتطلبات التشريعات الكشفية العالمية للحماية من الأذى، فيما قدم القائد الكشفي الدكتور حمد اليحيى خلال الاجتماع جلسة تدريبية حول آلية الحصول على شهادة الحماية من الأذى.

وفتح المجال في ختام الاجتماع للمشاركين للنقاش إذ أوصى المشاركون بأهمية تضمين الحماية من الأذى في جميع مجالات العمل الكشفية بالقطاعات، وتوعية الفتية والشباب والقادة من الجنسين بحقوقهم والتزاماتهم لحمايتهم وسلامتهم