نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة القرعة الخاصة ببطولة "سماش السعودية 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم، مراسم قرعة بطولة سماش السعودية 2024، ثاني بطولات "الجراند سماش" في تقويم المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT) لهذا العام، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 1 إلى 11 مايو 2024، بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT).

وشهدت القرعة التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مشاهدة أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم بشكل مباشر، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة، تحديد المواجهات المرتقبة طوال فترة المرحلة النهائية خلال الفترة من 4 - 11 مايو.

ويستعد نجوم كرة الطاولة السعوديون لخوض منافسات البطولة في فئة الفردي للرجال، حيث سيواجه النجم علي الخضراوي اللاعب الياباني ماهارو يوشيمورا، في حين يواجه النجم عبدالعزيز بوشليبي اللاعب الصيني جاويوان لين.

وعبّر اللاعب الصيني وانغ شوكين المصنف الأول عالميًّا عن سعادته بتواجده في المملكة للمشاركة في سماش السعودية قائلًا: "ليس من السهل استضافة حدث بهذا الحجم، ولا تمتلك العديد من الدول ومدنها، الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك، ولكن ما شاهدته هنا بالمملكة من حيث الأجواء العامة والمنشآت هو أمر رائع، كما تعد فرصة للحصول على المزيد من نقاط التصنيف، وأتمنى أن أتواجد هنا مستقبلًا للمشاركة في المزيد من البطولات".

كما سيتم تحديد اللاعب الذي سيواجه النجم خالد الشريف بنهاية المرحلة التأهيلية التي تستمر منافساتها اليوم، وتختتم يوم غد، ليكتمل عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في المرحلة النهائية بمنافسات الفردي (للرجال والسيدات)، والزوجي (للرجال والسيدات)، والزوجي المختلط