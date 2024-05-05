نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنظام الفصلين أم الثلاثة؟.. آخر أخبار التقويم الدراسي 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أخبار التقويم الدراسي الجديد للعام 1446 هـ أحدث الأخبار والترند في المملكة، حيث يترقب أولياء الأمور والطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان وزارة التعليم خلال الفترة المقبلة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد. يأتي ذلك بعد انتهاء اختبارات نهاية العام، حيث يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل نظام الفصول الدراسية. فهل سيستمر العمل بنظام الفصول الثلاثة؟ أم أنه سيتم العودة إلى نظام الفصلين؟ هذه التساؤلات تشكل جزءًا من توتر الانتظار والتحضير للعام الدراسي الجديد، حيث يسعى الجميع للحصول على توجيهات واضحة بشأن تنظيم الأنشطة الدراسية والتعليمية في المستقبل القريب.

آخر أخبار التقويم الدراسي لعام 1446 هـ وزارة التعليم

كشفت تقارير تعليمية عن اقتراب موعد الإعلان عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1446 هـ، ومن المقرر أن يتم اعتماد التقويم الدراسي الجديد من مجلس الوزراء، ثم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم، إلا أنه لم يتم تحديد موقف الفصلين أو الفصول الثلاثة. ورغم إعلان بعض الجامعات العودة لنظام الفصلين، ورؤيتها للفرصة المناسبة لتقليل عدد الإجازات وتقليل فترات الدراسة، إلا أن القرار لم يتم اعتماده بشكل رسمي في المدارس حتى الآن.

إلغاء الفصل الدراسي الثالث في بعض الجامعات

أعلنت بعض الجامعات عن إلغاء الفصل الثالث ضمن خطتها لتطوير المنظومة التعليمية، وشمل هذا القرار الجامعات التالية:

جامعة القصيم.

جامعة مدينة جدة.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

جامعة الملك فيصل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التقويم الدراسي الجديد فور الانتهاء من فعاليات العام الدراسي الحالي وإجراء الاختبارات. حيث يتم الآن استقبال الطلاب والطالبات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الدراسي الجاري خلال الأيام المقبلة. ومن ثم، سيتم الإعلان عن النتائج عبر منصة نور الإلكترونية. وبالتالي ستتحدد كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد المقبل خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.