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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للطلاب والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية

ينتظر المسلمون في كل مكان بفارغ الصبر قدوم عيد الأضحى المبارك، وبخاصة الموظفون الذين يتطلعون للاستمتاع بأيام العطلة والاحتفال بهذه المناسبة الروحانية والمباركة؛ ولتسهيل هذا الاستمتاع وتنظيم الأنشطة خلال العيد، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد أيام العطلة لقطاعات الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية.

موعد إجازة عيد الأضحى للطلاب والقطاعين



بالنسبة للطلاب في المملكة العربية السعودية، فإنهم سيبدأون إجازة نهاية العام الدراسي قبل عيد الأضحى، قررت وزارة الموارد البشرية بدء إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع الحكومي اعتبارًا من نهاية دوام يوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024 م، وهو اليوم الذي يوافق 9 ذو الحجة عام 1445 هـ، وتم تحديد نهاية إجازة عيد الأضحى يوم الجمعة، الموافق 15 ذو الحجة عام 1445 هـ، والذي يوافق 21 يونيو 2024 م.

أما في القطاع الخاص، فيحصل الموظفون على إجازة عيد الأضحى ابتداءً من يوم 9 ذو الحجة عام 1445 هـ، الموافق 15 يونيو 2024 ميلاديًا، وتنتهي في يوم الأربعاء، الموافق 13 ذو الحجة عام 1445 هـ، والذي يوافق 19 يونيو 2024 ميلاديًا، بمجموع 5 أيام إجازة رسمية.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للبنوك؟



بدءًا من اليوم الخامس من ذي الحجة لعام 1445 هـ، والموافق لتاريخ 11 يونيو 2024م، ستدخل إجازة عيد الأضحى للعاملين في البنوك في المملكة حيز التنفيذ، وهذه الإجازة ستمتد لمدة 10 أيام كاملة، حتى يوم 15 ذي الحجة لنفس العام، أي يوم عودة إجازة الموظفين الحكوميين.

أما بالنسبة لإجازة البنك المركزي السعودي، فستبدأ بنهاية يوم الخميس الموافق لـ 07 ذي الحجة 1445 هـ، أي يوم 13 يونيو 2024م، ومن المقرر استئناف أعمال المؤسسات المالية بدايةً من يوم الأحد الموافق لـ 17 ذي الحجة 1445 هـ، الموافق لتاريخ 23 يونيو 2024م.