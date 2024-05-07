نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم موعد الاختبارات النهائية داخل المملكة للعام الدراسي 1445 لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقديم موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445، قرار يثير الكثير من التساؤلات والتفكير حول دوافعه وأسبابه. فالاختبارات النهائية تمثل لحظة حاسمة في حياة الطلاب، حيث يتوجب عليهم تقديم أفضل ما لديهم لاستكمال مسارهم الدراسي بنجاح. ولكن لماذا تقرر المؤسسات التعليمية تقديم موعد هذه الاختبارات؟

ربما يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار هو توفير مزيد من الوقت للطلاب للتحضير بشكل أفضل للاختبارات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تكون قد أثرت على عملية التعلم خلال العام الدراسي. قد تكون هذه الفترة الإضافية فرصة للطلاب لمراجعة المواد بشكل أكثر تماسكًا وتأكيد استيعابهم للمفاهيم الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون تقديم موعد الاختبارات جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين جودة التعليم والتقييم في المؤسسات التعليمية، من خلال منح المزيد من الوقت لتقديم التغذية الراجعة والدعم الإضافي للطلاب قبل الاختبارات.

بغض النظر عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، فإنه يثير حوارًا مهمًا حول كيفية تحسين عملية التعليم والتقييم، وكيفية توفير البيئة المثلى لنمو الطلاب وتطورهم الأكاديمي.

موعد الاختبارات النهائية

أوضحت إمارة مكة تقديم الاختبارات بسبب موسم الحج، ومن المقرر أن بداية الاختبارات العملية ستكون في التاريخ 14 نوفمبر 1445هـ، وبداية الاختبارات التحريرية في التاريخ 18 نوفمبر 1445هـ، بينما ستنطلق الاختبارات الشفوية في التاريخ 25 نوفمبر 1445هـ.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث

وفقًا للجدول المعد من قبل وزارة التعليم، ينتهي العام الدراسي الحالي 1445 في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1445، مع بداية العطلة الصيفية اعتبارًا من ذلك التاريخ، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثالث التي تبدأ في اليوم السابع والعشرين من شهر ذو القعدة 1445، وتمتد العطلة الصيفية لمدة شهرين متتاليين قبل بدء العام الدراسي الجديد 1446.

بالنسبة لموعد بداية العام الدراسي الجديد 1446، فسيعود الطلاب لاستئناف الدراسة في المراحل التعليمية التالية في اليوم الرابع عشر من شهر صفر 1446، الموافق 18 أغسطس 2024، ولم يتم تحديد بعد هل سيكون العام الجديد فصلين دراسيين أم ثلاثة فصول.

موعد عودة الكوادر التعليمية والطاقم الإداري

وفقًا لإعلان وزارة التعليم، فإن موعد عودة الكوادر التعليمية والطاقم الإداري في العام الدراسي الجديد 1446 قد تم تحديده على النحو التالي: