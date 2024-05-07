نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحذر من التعامل مع الإعلانات المشبوهة.. هكذا نفى المركز الوطني للأرصاد توفير 760 وظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات بشان تصديق أو التعامل مع الإعلانات المشبوهة الزاعمة قيام المركز بتوفير مئات الوظائف لمواطني المملكة.

ونفى المركز المركز الوطني للأرصاد الجوية عرضه أو إعلانه أي بيان عن طلبه أو احتياجه الحالي لأي وظائف من أي نوع أو تخصص.

الوطني للأرصاد ينفي عرض 760 وظيفة

وقال حسين القحطاني المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد ردًا على بعض الحسابات بموقع التواصل الإجتماعي إكس “تويتر سابقًا”، أن المركز لم يقم بالإعلان عن أي وظائف.

لنا مواقع وحسابات رسمية

وحذر متحدث المركز الوطني للأرصاد من التعامل مع الإعلانات المشبوهة، ودعا كافة المواطنين بضرورة استسقاء المعلومات الصحيحة من المواقع الرسمية للمركز، أو من خلال حسابات المركز الرسمية بوسائل التواصل الإجتماعي.