نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة، بفوزه على النصر في نصف النهائي بنتيجة 103-98، ليلاقي الهلال الذي تغلب على الأهلي في اللقاء الأول لنصف النهائي بنتيجة 87-79، وذلك على صالة وزارة الرياضة بالرياض.

ففي المواجهة الأولى تقدم الهلال في الفترة الأولى بفارق 6 نقاط وبنتيجة 19 - 25، ليواصل أفضليته في الفترة الثانية وتقدم بفارق 13 نقطة 46-31، واستمر ذلك في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم الهلال 66-46، حتى الفترة الرابعة التي انتهت بتقدم الهلال بفارق 8 نقاط وبنتيجة 87-79.

وفي المواجهة الثانية شهدت الفترة الأولى تقدم الاتحاد بفارق 7 نقاط 36-29، وواصل ذلك في الفترة الثانية متقدمًا بفارق 6 نقاط 54-49، وفي الفترة الثالثة تقدم الاتحاد بنفس الفارق "6 نقاط" وبنتيجة 79-73، لينجح في إنهاء اللقاء الأتحاد لصالحه بالفترة الرابعة بفارق 5 نقاط وبنتيجة 103-98.

وسيلعب الهلال والاتحاد، السبت المقبل، وتحديدًا عند الـ7 مساءً في نهائي المسابقة، لتحديد البطل، فيما يتواجه النصر والأهلي عند الـ 4 مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك على صالة وزارة الرياضة في الرياض