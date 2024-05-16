أخبار السعودية

الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الاتحاد إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة، بفوزه على النصر في نصف النهائي بنتيجة 103-98، ليلاقي الهلال الذي تغلب على في اللقاء الأول لنصف النهائي بنتيجة 87-79، وذلك على صالة وزارة الرياضة بالرياض.
ففي المواجهة الأولى تقدم الهلال في الفترة الأولى بفارق 6 نقاط وبنتيجة 19 - 25، ليواصل أفضليته في الفترة الثانية وتقدم بفارق 13 نقطة 46-31، واستمر ذلك في الفترة الثالثة التي انتهت بتقدم الهلال 66-46، حتى الفترة الرابعة التي انتهت بتقدم الهلال بفارق 8 نقاط وبنتيجة 87-79.
وفي المواجهة الثانية شهدت الفترة الأولى تقدم الاتحاد بفارق 7 نقاط 36-29، وواصل ذلك في الفترة الثانية متقدمًا بفارق 6 نقاط 54-49، وفي الفترة الثالثة تقدم الاتحاد بنفس الفارق "6 نقاط" وبنتيجة 79-73، لينجح في إنهاء اللقاء الأتحاد لصالحه بالفترة الرابعة بفارق 5 نقاط وبنتيجة 103-98.
وسيلعب الهلال والاتحاد، السبت المقبل، وتحديدًا عند الـ7 مساءً في نهائي المسابقة، لتحديد البطل، فيما يتواجه النصر والأهلي عند الـ 4 مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك على صالة وزارة الرياضة في الرياض

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا