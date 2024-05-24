نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تختتم الدورة العلمية التأصلية في عقيدة أهل السنة والجماعة بجمهورية المالديف ‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بالهند، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، أمس، الدورة العلمية التأصلية في عقيدة أهل السنة والجماعة بجمهورية المالديف، بحضور وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، والملحق الديني في الهند المكلف بدر بن ناصر العنزي.

وأعرب الشيخ بدر بن ناصر العنزي خلال كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بنجاح الدورة وشكره للقائمين عليها والمشاركين فيها، مؤكدًا على أهمية هذه الدورات في نشر الوعي الصحيح وتعزيز العقيدة السليمة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الأنشطة الدينية والتعليمية حول العالم، مما يسهم في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والتفاهم بين الشعوب.

‎وقد شارك في الدورة، التي استمرت لمدة يومين في العاصمة المالديفية ماليه، نحو 150 من الدعاة والأئمة والخطباء وطلاب وطالبات الجامعات بالمالديف. من جانبهم عبر المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من هذه الدورة، معربين عن شكرهم لقيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية على إقامة البرامج الدعوية والتوعوية، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال والتسامح في مختلف دول العالم.