نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان يهنئ الرئيس الفيتنامي بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الجنرال تو لام، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.