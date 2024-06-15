نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك خلال زيارته للمدينة المنورة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.

واطلع السيسي، على أجنحة المعرض الإبداعية المختلفة التي تُغطي جوانب حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وجمالياتها ومنها: "النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه وكأنك معه، وبانوراما الحجرة النبوية الشريفة التي تعرض تفاصيل دقيقة ومؤصلة لبناء الحجرة الشريفة وتطورها حتى العهد السعودي الزاهر بعرض تقني مرئي عبر شاشات حديثة".

كما اطلع على محاكاة للمنبر النبوي الشريف وتاريخه عبر مجسمات وشاشات تفاعلية ذكية، وكذلك على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن والسنة، والحرمين الشريفين.

وأبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي إعجابه بهذا المشروع النبوي الحضاري الذي يُقدم سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناها الشامل الصحيح بأحدث وسائل العرض، مُقدمًا شُكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة المدينة المنورة والقائمين على هذا المعرض والمتحف.

