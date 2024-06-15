يحدث الآن - من مسجد نمرة بدء شعائر خطبة عرفة 1445 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يحدث الآن، تتوجه أنظار المسلمين حول العالم إلى مسجد نمرة على صعيد جبل عرفات، حيث بدأت شعائر خطبة عرفة لعام 1445 هـ (2024 م). تُلقى الخطبة من هذا الموقع المقدس، لتكون ذروة مناسك الحج وأهم لحظاتها، حيث يجتمع الحجاج متضرعين إلى الله بالدعاء والمغفرة. تتزامن هذه اللحظات الروحانية مع بث مباشر ينقله عدد كبير من القنوات الفضائية ومنصات البث، ليتمكن المسلمون في كل مكان من المشاركة في هذا الحدث العظيم.

تتميز خطبة عرفة بأهميتها الدينية العميقة، حيث تُعنى بتوجيه المسلمين نحو الإيمان والتقوى، وتذكيرهم بقيم الإسلام السامية. يُلقي الخطيب كلماته وسط حضور مليوني من الحجاج، الذين يجتمعون في مشهد مهيب يعكس وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها. ومع بدء هذه الشعائر المقدسة، تتجه القلوب والعقول نحو عرفات، مفعمة بالأمل والإيمان في هذا اليوم المبارك.

خطيب يوم عرفة 2024

صدرت الموافقة الملكية بتكليف فضيلة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، بإلقاء خطبة وصلاة يوم عرفة لهذا العام 1445هـ في مسجد نمرة. يعكس هذا التكليف مسيرة الدكتور المعيقلي الحافلة بالإنجازات في خدمة الإسلام والمسلمين. فمن هو الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي؟ لنتعرف على أبرز مراحل حياته الشخصية.

فضيلة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي

المعيقلي في سطور

- تخرج في كلية المعلمين بالمدينة المنورة وعين مدرسًا لمادة الرياضيات.

- انتقل ماهر المعيقلي إلى تعليم مكة المكرمة معلمًا.

- عين ماهر المعيقلي، مرشدًا طلابيًا في مدرسة الأمير عبد المجيد.

- حصل على درجة الماجستير في الفقه.

- جامعة أم القرى عام ١٤٢٥هـ، وحصل على درجة الدكتوراه في الفقه بجامعة أم القرى عام ١٤٣٤هـ.

- عمل ماهر المعيقلي أستاذًا مساعدًا بقسم الدراسات القضائي، بجامعة أم القرى.

- عين وكيلًا لكلية الدراسات القضائية والأنظمة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة أم القرى.

- كما عين إمامًا وخطيبًا في جامع السعدي بحي العوالي بمكة المكرمة.

- كلف بإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام بالمسجد النبوي رمضان ١٤٣٦هـ - ١٤٢٧هـ.

- عين إمامًا رسميًا بالمسجد الحرام، رجب ١٤٢٨هـ وحتى الآن.

- عين خطيبًا بالمسجد الحرام عام ١٤٣٦هـ.

خطبة عرفة ب 20 لغة عبر تطبيق نسك

أكدت وزارة الحج والعمرة أن منصة نسك سوف تترجم خطبة عرفة إلى 20 لغة وأبرز هذه اللغات: الإنجليزية، الأردية، الفارسية، الفرنسية، الهوسا، الملاوية، الروسية، التركية، السويدية، الأمهرية، الألمانية، البنغالية، البوسنية، الفلبينية، المالايالامية، الإيطالية، وذلك عبر تطبيق "نسك".

ويمكن اختيار اللغة المناسبة عبر تطبيق نسك من خلال فتح البث الخاص ب خطبة عرفة ومن ثم تحديد اللغة التي تريد الاستماع إلى الخطبة بها، وسوف يتم تغيير اللغة مباشرة.

القنوات الناقلة لخطبة عرفة 1445

قناة السعودية الأولى.

قناة السعودية الثانية.

قناة الرسالة.

قناة SBC السعودية.

قناة الإخبارية.

قناة العربية.

قناة الجزيرة مباشر.

قناة تلفزيون الكويت.

بيان فضل يوم عرفة



وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: يوم عرفة له فضل عظيم، وقد وردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ». ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

حكم صيام يوم عرفة



وأضافت الإفتاء: صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء؛ جاء في "تحفة الفقهاء" للعلامة السمرقندي (1/ 343، ط. دار الكتب العلمية): [وَأما صَوْم يَوْم عَرَفَة فِي حق الْحَاج: فَإِن كَانَ يُضعفهُ عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة ويخل بالدعوات فَإِن الْمُسْتَحبَّ لَهُ أَن يتْرك الصَّوْم؛ لِأَن صَوْم يَوْم عَرَفَة يُوجد فِي غير هَذِه السَّنة، فَأَما الْوُقُوف بِعَرَفَة فَيكون فِي حق عَامَّة النَّاس فِي سنة وَاحِدَة، وَأما إِذا كَانَ لَا يُخَالف الضعْف فَلَا بَأْس بِهِ، وَأما فِي حق غير الْحَاج فَهُوَ مُسْتَحبٌّ؛ لِأَن لَهُ فَضِيلَة على عَامَّة الْأَيَّام] اهـ.