نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت وزارة الداخلية، اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، وذلك في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

وتبادل منسوبو الوزارة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم، وأن يعيده على الوطن بالأمن والاستقرار والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.