شيفرولية كورفيت ZR1 تحصل على تعديلات مستوحاة من باجاني هوايرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 09:31 صباحاً - أجرت شركة جنرال موتورز، العديد من التعديلات علي سيارات شيفروليه كورفيت المستوحاة من سيارات باجاني هوايرا، لتصل قوتها إلى 850 حصانًا من محرك Z06 المزود بشاحن توربيني.

سيارات شيفروليه كورفيت ZR-1 تحصل على ترقيات

حصلت سيارات هوايرا، بأربع لوحات يتم التحكم فيها بشكل فردي بشكل مستقل لضبط الحمل الديناميكي الهوائي في كل ركن من أركان السيارة. يتم التحكم في اللوحات بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بها والتي تراقب سرعة السيارة الفائقة، ومعدل الانعراج، والتسارع الجانبي، وزاوية التوجيه، وموضع الخانق. ويتيح هذا النهج المركز في القوة الضاغطة تحكمًا أفضل بالسيارة، خاصة في المنعطفات عالية السرعة.

شيفروليه كورفيت ZR-1 تحصل على ترقيات تعزز أدائها مستوحاة من باجاني هوايرا

وتقوم تقنية جنرال موتورز الجديدة بتقييم ما تفعله كل عجلة، وكيف يعمل الترس التفاضلي الإلكتروني المحدود الانزلاق، وإلى أي زاوية يتم رفع كل جناح. سيتم إجراء هذه القياسات مئات المرات في الثانية بحيث يكمل كل من الفرق وأي أنظمة توجيه عزم الدوران والمفسدين بعضهم البعض.