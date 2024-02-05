انت الأن تتابع خبر أسعار الآيفون في مصر 2024 .. ألحق أشتري أبل بأرخص الأسعار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من المستخدمين عن أسعار الآيفون في مصر، حيث تعد هواتف iPhone”الآيفون”التابعة لشركة أبل من أشهر الهواتف الذكية وأكثرها استخدامًا ويفضلها العديد من المستخدمين سواء في الوطن العربي أو المجتمع الأوربي، وذلك لما تقدمة من خدمات وأداء متميز في الاستخدام اليومي، إلا أن أصبحت أسعار هواتف iPhone تختلف حسب حالة السوق سواء داخل مصر أو خارجها.

ويقدم لكم دوت الخليج، تفاصيل أسعار الآيفون في مصر 2024:

أسعار الآيفون في مصر 2024

وشهدت أسعار الآيفون في مصر 2024، أرتفاع ملحوظ في أسعارها وذلك بعد أن أعلنت الشركة الرائدة في مجال الهواتف الذكية”أبل”عن إصدار أيفون 15 و أيفون 15 برو وأيفون 15 برو ماكس أستكمالًا لسلسلة برو وبرو ماكس، وجاءت أسعار الآيفون في مصر 2024 كالآتي:

وبلغ سعر هاتف iPhone 14 Pro Max، أحدث طرازات من iPhone، إلي 38,900 جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت و 50,900 جنيه مصري لنسخة 1 تيرابايت.

ووصل سعر هاتف iPhone 14 بين 29,900 جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت و 36,900 جنيه مصري لنسخة 512 جيجابايت.

وسجل سعر هاتف iPhone 13 بين 21,900 جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت و 28,900 جنيه مصري لنسخة 512 جيجابايت.

وبلغ سعر هاتف iPhone 13 Pro Max، حوالي 27,900 جنيه مصري لنسخة 128 جيجابايت و 39,900 جنيه مصري لنسخة 1 تيرابايت.

أحدث إصدارات الآيفون في مصر 2024