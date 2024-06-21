مواصفات وفوائد هاتف هواوي ميت X3

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 21 يونيو 2024 03:31 صباحاً - هاتف هواوي Mate X3 هو هاتف قابل للطي يمكنك الحصول عليه اليوم من خلال عروض عيد الأضحى التي يتم إطلاقها الآن. هذا الهاتف مليء بالميزات التي يمكن لأي شخص الحصول عليها من خلال العروض والحزم الجيدة. الهواتف القابلة للطي هي اتجاه للأجهزة المحمولة الأحدث. ولكن أكثر من مجرد موضة، يعد هاتف هواوي Mate X3 هاتفًا متفوقًا وقادرًا يجب أن تفكر فيه بجدية. في هذه المقالة، سوف تتعرف على المزيد حول المواصفات المتعددة لهاتف هواوي Mate X3 بالإضافة إلى المزايا التي ستكتسبها من الحصول على واحد بنفسك.

قائمة مواصفات وفوائد هاتف هواوي Mate X3

هاتف قابل للطي

كونك هاتفًا قابلاً للطي له فوائده. يمكنك وضع الهاتف الذكي هواوي ميت X3 على طاولة أو كرسي والبدء في تصوير فيديو لنفسك دون مساعدة أي حامل أو حامل هاتف. وهذا يمنحك الرفاهية لتوثيق حياتك ونشرها على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي. مع عروض العيد الاضحى لهذا الهاتف، يمكنك الحصول على هذا الهاتف على الفور من خلال عروض وعروض جيدة. تتيح لك إمكانية الطي رؤية عرض أفضل لشاشتك على الشاشة الداخلية والرد على رسائل البريد الإلكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو والتقاط الصور وغيرها. يحتوي هذا الهاتف على أوضاع خاصة مثل وضع Flex-Stop، ووضع التقسيم بخطوة واحدة، ومجموعة الشاشة المنقسمة المخصصة، وتخطيط الشاشة المزدوجة.

جهاز متين

عند شراء هاتف هواوي Mate X3، تأكد من أن لديك هاتفًا محميًا بزجاج كونلون الصلب الذي يتميز بمقاومته للسقوط أكثر بعشر مرات وأربع مرات أكثر مقاومة للصدمات من سابقه. حتى أنها حصلت على شهادة SGS السويسرية. يمكنك حمل الهاتف في جيبك أو حقيبة الظهر وتشعر بالسلام عندما تعلم أن هاتفك مقاوم للصدمات والسقوط. يمنحك هذا الراحة لاستخدامه وقتما تشاء وأينما ذهبت. إن متانة زجاج كونلون تجعله ميزة رائعة لأنك تتفاعل مع شاشة الهاتف طوال الوقت.

كاميرا قوية

وقد تم تجهيز هذا الهاتف القابل للطي أيضًا بمجموعة قوية من الكاميرات. تعد تقنية هاتف هواوي Mate X3 أيضًا من الطراز الأول. يتيح لك ابتكار خوارزمية التصوير السريع لهذا الهاتف التقاط تلك اللحظات الخاصة وعدم تفويت أي شيء. تمنحك أوضاع XMAGE لهذا الجهاز، وتحديداً الأوضاع الأصلية والحيوية والمشرقة، صورًا مذهلة وملونة لمشاركتها وتذكرها.

عرض

يحتوي هاتف هواوي Mate X3 على شاشتين يمكنك استخدامهما بسهولة لتطبيقاتك المفضلة. إذا كنت أثناء التنقل، يمكنك استخدام الشاشة الأمامية مقاس 6.4 بوصة كشاشة العرض المفضلة لديك. للحصول على رؤية أوسع لشاشتك، يمكنك فتح هاتفك ورؤية الشاشة مقاس 7.85 بوصة أمام عينيك مباشرةً. يتمتع كلاهما بمعدلات تحديث متكيفة تصل إلى 120 هرتز مع كثافة بكسل فائقة تبلغ 426. وستحصل أيضًا على تقنية حماية العين مثل تقنية تعديل PWM بعرض النبض 1440 هرتز لمنع أي إجهاد لرؤيتك.

خاتمة

ومن خلال الجمع بين الجمالية والأداء الوظيفي المتميز، يمكنك رؤية قيمة امتلاك هاتف هواوي Mate X3 من خلال عروض عيد الأضحى المتوفرة اليوم. يمكنك الآن شراء هذا الهاتف بعروض وحزم مذهلة مثل الحصول على خدمة +HUAWEI Care لمدة 12 شهرًا أو 24 شهرًا بسعر جيد. يمكنك الاستفادة من هذا الهاتف وتكييف ميزاته وفقًا لاحتياجاتك وأسلوب حياتك. يعد هاتف هواوي جهازًا أنيقًا سواء في تصميمه الخارجي أو في أدائه. اقرأ القائمة مرة أخرى حتى تتمكن من الحصول على فهم أفضل لميزات هاتف هواوي Mate X3.