انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R.. يغازل محدودي الدخل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لم يتوقف عشاق الهواتف الذكية عن البحث وراء موبايل Xiaomi Redmi 13R ، الذي جاء بسعر اقتصادي ومواصفات مبهرة، ليغازل محدودي الدخل والطبقة المتوسطة وشباب الجامعة، ويحقق أحلامهم في اقتناء هاتف ذكي مميز مع شاشة كبيرة وتصميم خيالي، وبطارية كبيرة وكاميرا بدقة عالية .
موبايل Xiaomi Redmi 13R
- ويرصد دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R الاقتصادي، والآن نستعد للتعرف سويا على تفاصيل الهاتف الذكي الرائع.
مواصفات موبايل Xiaomi Redmi 13R
- يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G
- يأتي الهاتف مع شاشة رائعة كبيرة بمقاس 6.74 بوصة.
- وأيضا يأتي الهاتف مع معالج مزود بمعالج Mediatek Dimensity 6100 Plus ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر.
- يمتلك الهاتف كاميرا ثنائية بدقة 50 و 0.3 ميجابكسل، وتدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، كل هذا بجانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل اللحظات السعيدة بالسيلفي .
- ويأتي الهاتف الاقتصادي المميز مع بطارية ضخمة بسعة (5000 مللي أمبير)، تدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط
- يتوافر بالهاتف وسائل آمان وحماية أبرزها مستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز
- ويدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة ميموري كارد في نفس المكان دون الحاجة لإزالة أيٍّ منهما
سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R
- يأتي سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R في مصر اقتصادي بحوالي 4300 جنيه مصري، ليغازل محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
- كما يأتي سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R عالميا بحوالي 140 دولار أمريكي.