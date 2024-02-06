انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R.. يغازل محدودي الدخل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يتوقف عشاق الهواتف الذكية عن البحث وراء موبايل Xiaomi Redmi 13R ، الذي جاء بسعر اقتصادي ومواصفات مبهرة، ليغازل محدودي الدخل والطبقة المتوسطة وشباب الجامعة، ويحقق أحلامهم في اقتناء هاتف ذكي مميز مع شاشة كبيرة وتصميم خيالي، وبطارية كبيرة وكاميرا بدقة عالية .

موبايل Xiaomi Redmi 13R

ويرصد دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R الاقتصادي، والآن نستعد للتعرف سويا على تفاصيل الهاتف الذكي الرائع.

مواصفات موبايل Xiaomi Redmi 13R

يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G

يأتي الهاتف مع شاشة رائعة كبيرة بمقاس 6.74 بوصة.

وأيضا يأتي الهاتف مع معالج مزود بمعالج Mediatek Dimensity 6100 Plus ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر.

يمتلك الهاتف كاميرا ثنائية بدقة 50 و 0.3 ميجابكسل، وتدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، كل هذا بجانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل اللحظات السعيدة بالسيلفي .

ويأتي الهاتف الاقتصادي المميز مع بطارية ضخمة بسعة (5000 مللي أمبير)، تدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط

يتوافر بالهاتف وسائل آمان وحماية أبرزها مستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز

ويدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة ميموري كارد في نفس المكان دون الحاجة لإزالة أيٍّ منهما

سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R