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مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R.. يغازل محدودي الدخل

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رياض - احمد صلاح - لم يتوقف عشاق الهواتف الذكية عن البحث وراء موبايل Xiaomi Redmi 13R ،  الذي جاء بسعر اقتصادي ومواصفات مبهرة، ليغازل محدودي الدخل والطبقة المتوسطة وشباب الجامعة، ويحقق أحلامهم في اقتناء هاتف ذكي مميز مع شاشة كبيرة وتصميم خيالي، وبطارية كبيرة  وكاميرا بدقة عالية .

 موبايل Xiaomi Redmi 13R

  • ويرصد دوت الخليج في السطور التالية مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R الاقتصادي، والآن نستعد للتعرف سويا على تفاصيل الهاتف الذكي الرائع.

مواصفات موبايل Xiaomi Redmi 13R

  •  يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G
  • يأتي الهاتف مع  شاشة رائعة كبيرة بمقاس 6.74 بوصة.
  • وأيضا يأتي الهاتف مع  معالج  مزود بمعالج Mediatek Dimensity 6100 Plus ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر.
  • يمتلك الهاتف  كاميرا  ثنائية بدقة 50 و 0.3 ميجابكسل، وتدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، كل هذا بجانب كاميرا  أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل اللحظات السعيدة بالسيلفي .
  • ويأتي الهاتف الاقتصادي المميز مع  بطارية ضخمة بسعة  (5000 مللي أمبير)، تدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط
  • يتوافر بالهاتف وسائل آمان وحماية أبرزها  مستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز
  • ويدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة ميموري كارد في نفس المكان دون الحاجة لإزالة أيٍّ منهما

سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R

  • يأتي  سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R في مصر اقتصادي بحوالي  4300 جنيه مصري، ليغازل محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
  • كما يأتي  سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R عالميا بحوالي 140 دولار أمريكي.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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